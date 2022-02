एक जिला एक उत्पाद में किसानों को नहीं मिल रहा लाभ

एक जिला एक उत्पाद में निवाड़ी जिले को अदरक के लिए चुना गया है। उसकी खरीदी के लिए २१ व्यापारियों को खरीदी के लिए लायसेंस दिए गए है। लेकिन अदरक की मंडी सिर्फ एक ही दिन लगाई गई है।

Ginger market set up on the same day, farmers are not taking interest