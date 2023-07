मंहगाई ने तोड़ दी मध्यान्ह भोजन समूह संचालकों की कमर

महंगाई की मार ने स्कूलों में चलने वाले स्व सहायता समूह संचालकों की कमर तोड़ कर रख दी है। १५० रुपए किलो टमाटर, २५० रुपए किलो राजमा, १५० रुपए तेल और १५० रुपए किलो दाल ने मैन्यू को बदल दिया है। अब तो जिले के सैकड़ों प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सब्जी की मात्रा घट गई है।

Green vegetables and tomatoes are not able to feed children, pulses also become expensive