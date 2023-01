देर रात से चल रही ठंडी हवाएं, किसानों की बढ़ीं धडक़ने

Submitted by:

टीकमगढ़Published: Jan 31, 2023 11:45:29 am

रविवार की देर रात से सोमवार के दिन भर उत्तर और पश्चिम की ओर से तेज ठंडी हवाएं चलती रही। हवाओं के साथ पेड़ों की हल्की शाखाएं टूटती रही। सबसे अधिक नुकसान बाली वाली गेहूं की फसल को होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि जिले से ऐसी कोई नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है। जहां दिन भी ठंडी हवाएं चलने से लोग ठुठरते रहे।

Hairy wheat and peas, gram can be harmed