दोपहर तक धूप और शाम को हुई बारिश

डेढ सप्ताह बाद फिर मौसम बिगड़ गया है। आसमान में दो दिनों से बादल छाए है। सुबह और शाम बूंदाबांदी हो रही है। शुक्रवार को सुबह से दोपहर तक धूप निकली रही। शाम होते ही बारिश हुई फिर तेज धूप निकल आई है। मौसम विभाग ने जिले में बारिश और तूफ ानी हवाओं की आशंका वाला एक अलर्ट जारी दिया, ४० किमी की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश हो रही है।

Harvested crop got wet in the fields, big concern of the farmers