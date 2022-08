डायरिया के प्रकोप से तीन लोगों ने गवाई जाने, १४ लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल किया रेफर

जतारा के चंद्रपुरा गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। उसकी चपेट में एक सैकड़ों से अधिक लोग आ गए है। जहां डॉक्टरों ने गंभीर पीडि़तों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई है। अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पत्र जारी कर मृत्यु भोज से उल्टी जस्त और पुरानी बीमारी के कारण मौत को बता रहे है।

Health department set up camp in the village, door-to-door investigations are being done