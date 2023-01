अंडर ग्राउंड पाइप लाइन के लीकेजों का नहीं हो रहा सुधार कार्य, कई गांव के चालू नहीं हो पाए बॉक्स

बान सुजारा नहर की पाइप लाइन के चेम्बर कई गांवों में चालू नहीं हो पाए है। इसके साथ ही कई स्थानों की अंडर ग्राउंड पाइप लाइन फू टी पड़ी है। उससे निकलने वाला पानी खेतों और नालों में बह रहा है। जिससे रबी सीजन की फसले बर्बाद हो रही है।

Hearing is not happening even after complaints, Rabi season crops are getting wasted