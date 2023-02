प्रायोगिक परीक्षा परीक्षाएं शुरू

जिले में हाइस्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं१३ फरवरी से शुरू हो गई है। यह परीक्षाएं २८ फरवरी तक आयोजित की जाएगी। वहीं सैद्धांतिक परीक्षाएं मार्च से शुरू की जाएगी। इस बार छात्र-छात्राओं का समय बचाने के लिए ३२ पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी।

High school and higher secondary board exams will be held from March