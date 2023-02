‘आप सभी को १०० माक्र्स देता हूं, बच्चे बहुत होशियार हैं...’- राज्यपाल

‘आप सभी को १०० माक्र्स देता हूं, बच्चे बहुत होशियार हैं...बहुत बहुत धन्यवाद।’ मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल ने रविवार को शिवराजपुरा स्कूल परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में बच्चों से पूछे गए सवालों के जवाब सुनकर यह बात कही। राज्यपाल से मिली इस शाबासी से बच्चे भी फूले नहीं समाए।

How much money do you get for PM Awas?