पूनौल खास में १२ वर्षो से समूह संचालक की मनमानी, किचिन की जगह अतिरिक्त कक्ष में बनाते है भोजन

टीकमगढ़़/दिगौड़ा. जतारा जनपद पंचायत क्षेत्र के पूनौलखास के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में दीपा स्वसहायता समूह द्वारा २५० छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। सोमवार और मंगलवार को छात्रों को दिए जाने वाला मध्यान्ह गुणवत्ताहीन दिखाई दिया। सब्जी पानी की तरह और पूडी २० ग्राम की दी गई। उसी दौरान ग्राम पंचायत के साथ संस्था प्रमुख द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसकी छात्र-छात्राओं द्वारा मध्यान्ह भोजन घटिया आने की शिकायत की। समूह संचालक की मनमानी पर बच्चों से थालियां धूलवाई जा रही है। इसके साथ ही किचिन कक्ष की जगह अतिरिक्त कक्ष में से भोजन बनाया जा रहा है।

पूनौल खास के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में वर्ष २०१० से दीपा स्वसहायता समूह द्वारा २५० छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह वितरण किया जा रहा है। वजन के से कम पूडी और रोटी दी गई। पानी की तरह आलू की सब्जी और दाल वितरण की गई। यहां तक थालियां भी बच्चों से धूलवाई गई। गुणवत्ताहीन तरीके से वितरण किए जा रहे मध्यान्ह की शिकायतें भी संस्था प्रमुख और पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष, सरपंच, सचिव ने पंचनामा के साथ लिखित शिकायतें की। कोरोना काल में सूखा राशन वितरण नहीं किया गया। लेकिन जिला पंचायत में बैठे संबंधित अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जगह अभयदान दिया गया। यहां तक शिकायत करने वालों को झूठे मामले में फसाने की धमकियां दी गई।

