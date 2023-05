चंदेरा गांव के देशी पान की पडोसी देशों में भी रही मांग

बुंदेलखंड में जिस देशी पान की मिठास के कायल मुम्बई, लखनऊ, दिल्ली, नेपाल, पाकिस्तान और कई महानगर हुआ करते थे। उसकी खेती अब शासन प्रशासन की अनदेखी से विलुप्ति की कगार पर है।

If the government did not help, the number of farmers reduced to 45 out of 250