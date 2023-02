समर्थन मूल्य का पंजीयन कराने में किसानों का मोह भंग

उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए गेहूं, चना और सरसों की उपज बेचने जिले के ६९ केंद्रों पर पंजीयन कार्य चल रहा है, लेकिन केंद्रों के कम्प्यूटर का सर्वर धीमा, ओटीपी नहीं आने की समस्याएं आ रही हैं। खास बात तो यह है कि किसानों का समर्थन मूल्य पर पंजीयन कराने का मोहभंग हो गया है।

In eight days only 331 registrations were done at 69 centers in the district