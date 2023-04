शिक्षक को दी जिला पंचायत की १० शाखाएं, सामाजिक न्याय विभाग और पौढ़ शिक्षा का भी जिम्मा

सरकारी दफ्तरों में किस कदर शासन के नियमों की बलि दी जा रही है, इस की बानगी जिला पंचायत कार्यालय में बखूबी देखी जा सकती है। जिला पंचायत सीइओ ने ४ अप्रेल को प्रशासनिक सुविधा के लिए कार्यों का विभाजन किया है। जिसमें शिक्षक (व्याख्याता) राजेंद्र पस्तोर को १० शाखाओं का जिम्मा दिया गया है।

In the year 2016-17, the education department had issued an order for the high school principal.