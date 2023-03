तीन वर्षो से वितरण नहीं हो पाई विद्यालयों में नि:शुल्क साइकल

जिले में तीन वर्षो से कक्षा ६ वीं और ९ वीं के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकल वितरण नहीं हो पाई है। जबकि तीन साल की जानकारी शासन को ऑनलाइन पॉर्टल के माध्यम से भेज चुके है। बजट के अभाव और अन्य कारणों से वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ में साइकलों का वितरण नहीं हो पाया है।

In the year 2023-24, the education department is claiming to distribute the cycle for the year 2022-23