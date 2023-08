११ सालों में नहीं बन पाया टीला बांध की डूब सडक़ का पुल

वर्ष २०१२-१३ में मोहनगढ़ सडक़ के पटेरिया नाला पर टीला बांध का निर्माण किया गया था। उस बांध में टीकमगढ़ मोहनगढ़ सडक़ डूब गई थी। लोगों का आवागमन बनाने के लिए अस्थाई सडक़ निर्माण की थी।

Incidents happening every day on temporary road, construction work started for two years also stopped