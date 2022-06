चोरों ने फिर बनाया कन्या स्कूल को निशाना, नौ पंखे चोरी

चोरों ने एक बार फिर कन्या स्कूल को निशाना बनाया है। चोरों ने कन्या स्कूल से 9 पंखे चोरी कर ली है। चोरी की इस वारदात में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है।

टीकमगढ़/दिगौड़ा.चोरों ने एक बार फिर कन्या स्कूल को निशाना बनाया है। चोरों ने कन्या स्कूल से 9 पंखे चोरी कर ली है। चोरी की इस वारदात में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। खास बात यह कि स्कूल में एक शासकीय व एक निजी चपरासी नियुक्त होने के बावजूद चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। विदित हो कि इस स्कूल में पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। स्कूल में चोरी की वारदात के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाना मुनासिब नहीं समझा।

Incidents of theft have already happened, yet management does not warn