भारतीय सॉफ्ट बॉल खिलाडिय़ों को सिलेक्ट करने के लिए सांई सेंटर के कॉच का हुआ चयन

भारतीय खेल प्राधिकरण में पदस्थ सॉफ्टबॉल कॉच पी प्रसन्ना कुमार का चयन भारतीय सॉफ्टबॉल पुरुष टीम प्रक्रिया के लिए सदस्य के रुप में मनोनीत किया गया है।

Indian softball men's team players will be selected by P Prasanna