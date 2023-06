खाद्य विभाग ने वितरण करने से रोक दिया 800 क्विंटल गेहूं

Submitted by:

जबलपुर के निरेंद्रपुर बछोड़ा केंद्र से जतारा क्षेत्र की राशन दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेूहं और चावल परिवहन किया गया था। अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान राशन वितरण हुआ तो गेहूं में कंकड और मिट्टी दिखाई दी।

Information sent to Bhopal through letter