सिरदर्द बन गया बंडा नाला, जमा होने लगा गंदा पानी और कचरा

टीकमगढ़. तालाबों को जोडऩे वाला बंडा नाला आज स्थानीय लोगों का सिर दर्द बन गया है। यह नाला जलसंसाधन विभाग और नगरपालिका के भवर में फसा हुआ है। हालांकि पिछले दो वर्ष पहले नगरपालिका द्वारा अम्बेडकर चौराहा से लेकर एमपीइबी आंगनबाड़ी केंद्र के पुल तक सफाई की गई थी। उसके बाद आज तक वहां पर जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण राजशाही दौर का नाला कचरा घर बनता जा रहा है। जिसकी दुर्गंध लोगों को अब सही नहीं जा रही है।

महेंद्र सागर तालाब का पानी वृंदावन तालाब में छोडऩे के लिए राजशाही दौर में पक्की नहर बनाई गई थी। उस नहर के द्वारा लाइन में मिलने वाले तालाबों को भरा जाता था। उस नहर (बंडा नाला) पर अतिक्रमण किया जाने लगा। वृंदावन तालाब की ओर जाने वाली नहर को बंद कर दिया गया। उसके बाद उसमें पास में लगे मोहल्लों का कचरा एकत्रित होने लगा और घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी जाने लगा। अब बंडा नाला से गंदा नाला कहलाने लगा। जो स्थानीय लोगों के लिए सिरर्दद बन गया।

बंडा नाला का सौंदर्यीकरण करने के लिए हुआ था निरीक्षण

स्थानीय लोगों का कहना था कि पिछले पंचवर्षीय में नपा और राजस्व विभाग के साथ बंडा नाला का निरीक्षण किया गया था। नाला का सौंदर्यीकरण करने के लिए मौके पर योजना बनाई गई थी। बोर्डो को चलाने और दोनों और फूलवारी के साथ अन्य तैयारियां करने की रुपरेखा भी बनाई थी। उसके दो साल बाद नाला की सफाई की गई। सफाई में ट्रकों कचरा निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया था। लेकिन अब वह योजना ध्वस्त हो गई है।

9 नालों को पक्का करने का प्रोजेक्ट बनाया

स्थानीय लोगों का कहना था कि कच्चे नालों की जगह पक्के नालों का निर्माण एसडीआरएफ योजना से किया जाना था। जिसकी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। लेकिन बण्डा नाला उसमें शामिल है कि नहीं यह जानकारी नपा द्वारा नहीं दी जा रही है। लोगों ने बताया कि नाला पक्का हो जाएगा तो कचरे से मुक्ति मिलना पक्का होगा। जो लोगों के स्वास्थ्य और प्रदूषणों से मुक्ति मिलेगी।





