मुख्यमंत्री की सभा का आयुक्त, आईजी और कलक्टर एसपी ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियां दो सप्ताह से चल रही है। हेलीपैड़ और सभा स्थल की तैयारियां अंतिम दौर में है लेकिन बुधवार की रात की बारिश का पानी सभा स्थल में भर गया है। जहां गुरुवार को सागर आयुक्त, आईजी और कलक्टर, एसपी ने निरीक्षण किया है।

Instructions given for the meeting of officers and employees, rain water filled the venue