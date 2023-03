ग्राम पंचायतों में दिए गए थे इंटरनेट कनेक्शन, काम नहीं करने से हो गए बंद

टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्शन दिए गए थे। उसके माध्यम से शासन की योजनाओं के बारे में समझना और ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने में सहायक बने, लेकिन पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन होके ही रह गए है। वर्ष २०१५ से आज चालू नहीं हो पाए है।

Internet connections were given in gram panchayats, they were closed due to non-functioning