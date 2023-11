उप्र के किसानों का आरोप, २० और १२ हजार रुपए लेकर दिए थे सुजारा बांध नहर की पाइप लाइन के कनेक्शन

Submitted by:

टीकमगढ़Published: Nov 28, 2023

सुजारा बांध नहर की अंडर ग्राउंड पाइप लाइन को बल्देवगढ़, खरगापुर, पलेरा तहसील के१८३ गांवों में फैलाने की जिम्मेदारी प्रबंधन को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इन तहसीलों की जगह उप्र झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के गांव में पाइप लाइन के कनेक्शन अवैध तरीके से दिए है।

Investigation conducted on complaint of MP farmers, 500 feet 110 mm pipeline seized from 12 connections