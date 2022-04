सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में नहीं हो रहा निराकरण

सीएम हेल्पलाइन से कमजोर और असहाय लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। उनकी शिकायतों को बंद जांच कर्ता और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है।

टीकमगढ़. सीएम हेल्पलाइन से कमजोर और असहाय लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। उनकी शिकायतों को बंद जांच कर्ता और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत बंद नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी अपनी लॉगिन आइडी से शिकायत को बंद कर रहे है। जिसके कारण पीडि़तों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और जिसके कारण इस सीएम हेल्पलाइन योजना से पीडि़तों का मोहभंग होता जा रहा है। कई शिकायतें को १०० दिन तो कई को उससे अधिक दिन हो गए है। इस कारण से जिले में ५ हजार से अधिक शिकायतें लंबित पड़ी है। जिस पर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है।

जिले में खाद विभाग के साथ राजस्व विभाग में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत सैकड़ों में दर्ज है। खाद विभाग द्वारा समय-समय पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद कराया जा रहा है। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा पीडि़तों की शिकायतों को लंबित बनाए हुए है। जिसके कारण सीएम हेल्पलाइन योजना से पीडि़तों का मोह भंग होता जा रहा है। शिकायतों की जांच करनेे वाले अधिकारी पीडि़त की समस्याएं सुनने के लिए मौके पर नहीं जा रहे है। विभाग के ऑफिस में बैठकर संबंधित पीडि़त को धमकी भरी आवाज कानून बताकर शिकायतें बंद कराने का दबाव बना रहे है। जिससे पीडि़तों को प्रताडि़त किया जा रहा है। इस कारण सीएम हेल्पलाइन योजना में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

यह की गई शिकायतें बंद

अमित गोस्वामी ने बताया कि जिला पंचायत, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में अनियमित्ताओं की जांच और कार्रवाई करने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें की गई थी। पहले तो जांच कर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार से दबाव बनाया गया। उसके बाद कानूनों के बारे में डराया गया। उसके बाद महीनों तक एल वन से लेकर एल फोर तक शिकायतों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन निराकरण नहीं मिला। शिकायत की जांच कराने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर फोन किया गया तो शिकायत बंद कर दी गई। यह शिकायत बंद जिम्मेदार अधिकारी की लॉगिन आइडी से बंद कराने की बात बताई गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत बौरी के बौरी ग्र्राम पंचायत में फर्जी तरीके से रोजगार गारंटी में मजदूरों द्वारा सरकारी राशि को आहरण किया गया। जिसकी जांच के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई। जहां से १४६9४०१8 नम्बर दिया गया। वह शिकायत एल फोर पर दर्ज की गई। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अपनी लॉगिन आइडी से बंद कर दी गई। जिसका निराकरण नहीं किया गया है। इसके साथ ही वनपाल परिक्षेत्र सहायक आनंद खरे ने आवस स्वीकृति के लिए सीएम हेल्पलाइन क्रमांक १६६7०१६० पर शिकायत की गई। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने निराकरण दिए बगैर ही शिकायत को काट दिया गया। जिसके कारण इस योजना से मोहभंग होता जा रहा है।

