अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानती हैं बेटियां

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। इसी संदर्भ में पत्रिका ने जिले की उन महिलाओं का विचार जाना जो संघर्ष के बाद किसी न किसी मुकाम पर हैं।

It is necessary for daughters to be educated to become self-reliant