पुरानी रंजिश को लेकर राहुल की हत्या और अवैध संबंध के शक मेंं अधेड़ की हत्या का खुलासा

पृृथ्वीपुर थाना क्षेत्र मडिया गांव के केरीपुरा ग्राम में 30 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के गांवो में सनसनी फैल गई।

टीकमगढ़. पृृथ्वीपुर थाना क्षेत्र मडिया गांव के केरीपुरा ग्राम में 30 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के गांवो में सनसनी फैल गई। केरीपुरा मडिया मार्ग पर राहुल पुत्र रटटी दांगी का गांव के ही चार व्यक्तियों ने कुल्हाडी से हाथ काटकर धड़ से अलग कर दिया और पैरो में भी कुल्हाडी मारकर घायल कर सड़क पर डाल दिया है। ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस बल पहुंचा और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने से मेडीकल कॉलेज रैफ र कर दिया। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसडीओपी संतोष पटेल ने घटना का खुलाशा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मडिया निवासी राहुल दांगी को ग्राम केरीपुरा के कल्लू यादव, कल्लू यादव, विनोद यादव और कुष्णकांत यादव ने मडिया केरीपुरा मार्ग पर एक राय होकर कुल्हाडी से हाथ पैर काट दिए। शरीर के अन्य भागो पर भी कुल्हाडी से प्रहार कर मरणासन्न अवस्था में सड़क पर फैं क कर भाग गए। तत्काल पुलिस बल भेजकर घायल अवस्था में सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र लाए। और घायल अवस्था में उसके बयान लिए गए।

10 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

एसडीओपी ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी थी और 10 घंटे में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि चारो आरोपियो ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि 2 साल पहले उनके घर के भूपेंद्र यादव को मारकर फ ांसी पर लटकाने का आरोप राहुल दांगी पर लगाया था। राहुल भी आए दिन उनसे केश में लगे हुए पैसो की मांग करता था। जिससे हम चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों पर खिलाफ धारा 307,323,324,341,294, 506, 34 भादवि का मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायलय पेश किया गया। और मृत्यु के बाद धारा 302 का इजाफ ा किया गया।

आर्थिक सहायता राशि दी

ग्राम केरीपुरा की घटना का जानकारी लगते ही पृथ्वीपुर विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मृतक राहुल की पोस्टमार्टम कार्रवाई एवं परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। संकट की इस घड़ी में परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी। आगे भी परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर हरसंभव मदद करने की बात कही।

परिजनों ने शव रखकर किया जाम, ६ आरोपियों के जोड़े जाए नाम, हटाया जाए थाना प्रभारी

नगर में आए तो बड़ी संख्या में आस पास के ग्रामों के लोग बस स्टैंड पर एकत्रित हो गए और गुस्साई भीड ने मृतक का शव लेने से मना कर दिया और मैन मार्ग पर जाम डेढ घंटे लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारियों ने समझाइस देने का काम किया। लेकिन वह नही माने। फि र मौके पर एसडीएम अंकिता जैन और एसडीओपी ने पीडित परिवार के लोगों से चर्चा की। उन्हे हर संभव कारवाई का भरोसा दिलाया। तब कही जाकर जाम खोला गया। मृतक के भाई लक्ष्मण ंिसह दांगी ने एक लिखित आवेदन देकर मांग करते हुए कहा कि हत्या 6 शेष आरोपियों के नाम जोडऩे के साथ हत्यारों की सम्पत्ति को कुर्क कर अवैध रुपए से बनाए गए मकानों को तोड़ा जाए। इसी के साथ मामले में घोर लापरवाही करने वाले थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से हटाकर मामले की जांच कराने के लिए एक दल निवाडी थाना प्रभारी, टेहरका थाना प्रभारी के साथ साथ एसडीओपी के संज्ञान में लाकर जांच कराई जाए। वहीं पृथ्वीपुर से शव को लेकर जैसे ही पुलिस मडिया ग्राम पहुचे तो वहा पर मडिया के ग्रामीणों द्वारा फि र से जाम लगा दिया और एसपी को घटना स्थल पर बुलाने की मांग पर ग्रामीण अड रहे। अपनी मांगो को पूर्ण करने की बात बरिष्ठ अधिकारियों से कहलवाना चाहते है।





Jam on Jhansi Tikamgarh road for almost two hours