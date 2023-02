एक साल से राशन दुकानों पर नहीं पहुंचा केरोसिन

जिले में ३५7 के करीब राशन की दुकानें संचालित हो रही है। उनके लिए भोपाल स्तर से हर महीना केरोसिन(मिट्टी का तेल) का आवंटन हो रहा है, लेकिन जिले में एक साल से केरोसिन दुकानों पर नहीं पहुंचा है। जबकि डिपो पर केरोसिन१०४ रुपए प्रति लीटर है। जिसके कारण उठाव डीलरों ने केरोसिन का उठाव बंद कर दिया है और उसके लिए सैकड़ों उपभोक्ताओं ने सीएम हेल्प लगाई है।

Kerosene kerosene is costlier than diesel, while kerosene is being allocated every month from Bhopal level