त्योहार नजदीक, लेकिन मिठाई की दुकानों की नहीं हो रही जांच

रक्षाबंधन त्योहार और राष्ट्रीय तयोहार स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। राष्ट्रीय और अन्य त्योहारों पर मिठाईयों का अधिक उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की मिठाईयों से दुकानों को सजाया जा रहा है। लेकिन उनमें गुणवत्ता दिखाई नहीं दे रही है।



टीकमगढ़. रक्षाबंधन त्योहार और राष्ट्रीय तयोहार स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। राष्ट्रीय और अन्य त्योहारों पर मिठाईयों का अधिक उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की मिठाईयों से दुकानों को सजाया जा रहा है। लेकिन उनमें गुणवत्ता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही हाल अस्पताल चौराहा, कटरा बाजार और लुकमान चौराहा के साथ बल्देवगढ़, जतारा,खरगापुर, बल्देवगढ़, बड़ागांव धसान, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ओरछा, जैरोन, तरीचरकलां, कुण्डेश्वर के बने है। वहीं मिठाई बनाने के लिए ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, झांसी, कानपुर के साथ अन्य जिलों से खोया बसों के माध्यम से आ रहा है। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खोया और मिठाई गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही है।

टीकमगढ़ में करीब डेढ़ हफ्ता से ग्वालियर, झांसी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कानपुर से खोया आ रहा है। वह खोया बसों में कम, स्टेशनों से चलने वाले चार पहिया वाहनों में अधिक आ रहा है। वह वाहन सुबह ४ बजे से बजे तक आते रहते है। जिसकी सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी को है। लेकिन उनके मामले को कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण मिठाई दुकानदारों द्वारा दो से तीन और एक हफ्ता पुरानी मिठाईयों को बेचा जा रहा है। यह नजार कटरा बाजार, अस्पताल चौराहा पर देखने को मिल सकता है। बस परिचालकों ने बताया कि झांसी रोड के मोहनगढ़ तिगैला, सागर रोड के पठा और ललितपुर रोड के खिरिया नाका पर बाहर से आने वाला खोया उतार लिया जाता है।

Khoya coming in quintals daily from Gwalior, Jhansi, Bhopal and Jabalpur