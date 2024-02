ढेड लाख की जगह ७ लाख ५० हजार रुपए चुकाया कर्ज, कार्रवाई के लिए कई बार दे चुके शिकायत

साहूकारों के कर्ज की जबरन वसूली से छूटकारा पाने के लिए शासन और पुलिस प्रशासन ने गांव-गांव अभियान चलाया था, लेकिन वह अभियान पूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाया है। साहूकारों के ब्याज और धोखाधड़ी से पैतृक जमीन को गवाना पड़ा है। जिसका जीता जागता उदाहरण दिगौड़ा थाना के धर्मपुरा गांव निवासी किसान पुनू पुत्र लटोरे कुम्हार का है।

Land registry done as soon as loan is given