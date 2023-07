रंगरोगन में ही पूर्ण कर दिया आंगनबाडियों का मरम्मतीकरण का कार्य

Submitted by:

जिले की ७८ आंगनबाडिय़ों का मरम्मत कार्य कागजी घोड़ों में दौड़ाया गया है। उनकी छत, फर्स, खिडक़ी के साथ अन्य सुधार की जगह रंग रोगन कर दिया है लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। छतों से बारिश का पानी टपक रहा है। दो महीने पहले किया गया निर्माण कार्य छतिग्रस्त हो गया है।

Lanter wires visible on roofs, rain water dripping, cement started falling in two months