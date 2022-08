खतरे में है शहर का महेंद्र सागर तालाब और वृंदावन तालाब

नगर की शान महेंद्र सागर और वृंदावन तालाब आज खतरे में है। बुंदेलखण्ड का पहला इतिहासिक तालाब है जो चारों ओर से सुंदर दिखाई देता है। वह शहर के जलस्तर की पूर्ति और किसानों का जीवन रक्षक बना है

Letters sent from district to capital for security and pond filling