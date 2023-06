छह वर्षों से नहीं है होडिंग्स को ठेका, लाखों रुपए का नगरपालिका को हो रहा नुकसान

नगरपालिका में विगत छह वर्षों से होडिंग्स लगाने के ठेका नहीं है। जबकि नपा पीआइसी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। जिसका फायदा शहर के होडिंग्स संचालक उठा रहे है।

Loss of lakhs of rupees to the municipality