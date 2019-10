BJP विधायक की गाड़ी ने तीन बाइक सवारों को रौंदा, कहा- मेरी कार से नहीं हुआ हादसा, ऑटो-बाइक में हुई है टक्कर

टीकमगढ़/ बीजेपी के खरगापुर से विधायक राहुल सिंह की गाड़ी ने तीन बाइक सवारों को रौंद दिया है। जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे के बाद गाड़ी में सवार लोग वहां से भाग गए। अब इस मामले में विधायक राहुल सिंह ने सफाई दी है। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा विधायक राहुल सिंह की गाड़ी से ही हुई है, वह खुद भी उसमें सवार थे।



खरगापुर से विधायक राहुल सिंह लोधी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी गाड़ी से हादसा नहीं हुआ है। विधायक ने कहा कि मैं पूरे दिन फुटेर में था। मैंने अपने ड्राइवर को फोन किया तो उसने हादसे के बारे में बताया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि यह हादसा दो ऑटो और बाइक में हुआ है। मैंने ही थाना इंचार्ज को भी इन्फॉर्म किया है। मृतक हमारे ही क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। उनलोगों से मैं कल मुलाकात करूंगा। विधायक ने कहा कि मुझे इस घटना में फंसाया जा रहा है। इस हादसे में न मैं हूं और न ही मेरी गाड़ी शामिल है। पुलिस को इसमें शामिल ऑटो-रिक्शा की जांच करनी चाहिए।

Rahul Singh Lodhi, BJP MLA: I'd informed the thana incharge too. They're people (deceased) of my constituency, I'll meet them tomorrow. I'm being framed for an incident in which neither I nor my vehicle was involved. Police should investigate the auto-rickshaws involved. (07.10) https://t.co/u3DLO2dd1Z