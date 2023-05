मक्के की फसल से अच्छी आय ले रहा महेश

Submitted by:

टीकमगढ़Published: May 17, 2023 07:18:52 pm

बुंदेलखंड के इस पिछड़े क्षेत्र में ज्यादातर लोगों की जीविका खेती किसानी ही है। कुछ किसान पारम्परिक खेती कर रहे हैं तो कुछ अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं।

video: नैनवां उपखण्ड के आठ पशु चिकित्सालयों में नियुक्त नहीं चिकित्सक,video: नैनवां उपखण्ड के आठ पशु चिकित्सालयों में नियुक्त नहीं चिकित्सक,Mahesh is getting good income from maize crop