वर्ष 2019 से 2021 तक मलेरिया 2824 और डेंगू 319 पर दर्ज

जिले में मलेरिया और डेंगू पर विभाग ने युद्ध स्तर पर लडाई लड़ी है। इस लडाई में गली मोहल्लों और घर-घर जाक र बचाव में लोगों को जागरुक किया गया है।जिसके कारण दोनों मामले इस वर्ष जिले में खत्म होते दिखाई दे रहे है। यह आंकड़े सरकारी कागजों दर्ज बता रहे है।

Malaria and Dengue ending, the figures of both cases in the year 2020 are zero