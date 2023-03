८३ फीसदी लोगों ने खाई फाइलेरिया की दवाएं

प्रदेश के सात जिलों में फाइलेरिया का प्रकोप फैला हुआ है। जिसमें टीकमगढ़ और निवाड़ी भी शामिल है। यहां से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए ६४२२ सदस्यीय टीम द्वारा घर-घर और मौजूदगी में दवाएं खिला रही है। इस बीमारी को वर्ष २०२७ तक खत्म करने के प्रयास किए जा रहे है। १० फरवरी से २२ फरवरी, उसके बाद ४ मार्च तक राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें १४ लाख ७३ हजार ६१९ लोगों को दवां खिला चुक है।

Malaria department is searching for 3 lakh people left in both the districts