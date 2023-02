स्वयं भू भगवान के मंदिर में पहुंचे नंदी महाराज, पुजारी ने किया पूजन

Submitted by:

. बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिव धाम कुण्डेश्वर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वेद मंत्रों के साथ स्वयं भू भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होगा। हल्दी कार्यक्रम के बाद रात्रि में मंडप का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद मंदिर में नंदी महाराज पहुंचे। जहां पुजारियों ने उनका पूजन किया।

Mandap program held at night after turmeric, Nandi Maharaj reached the temple