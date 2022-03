अदरक बेचने के लिए आने लगे किसान. १9०० रुपए क्विंटल का किसानोंं को मिला भाव

पृथ्वीपुर कृषि उपज मंडी में अदरक खरीदने के लिए अब व्यापारी आने लगे है। किसानों को व्यापारियों द्वारा खरीदे गए अदरक का भाव भी अच्छा मिलने लगा है। उप्र और अन्य शहरों में जाने वाली अदरक अब पृथ्वीपुर मंडी में ही आने लगी है।

Mandi being set up for the first time, farmers got facilities