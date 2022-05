सात दिवस में दुरुस्त होगी यातायात व्यवस्था

कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में एसपी तुषार कांत विद्यार्थी एवं अपर कलेक्टर एसके अहिरवार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।



टीकमगढ़/निवाड़ी. कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में एसपी तुषार कांत विद्यार्थी एवं अपर कलेक्टर एसके अहिरवार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने, पुलिस, राजस्व, एनएचएआई, एमपीआरडीसी, पीडब्लूडी, नगर पालिका, नगर पंचायत, परिवहन एवं यातायात विभागों ने संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाई। बैठक में जिले में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई करने, उपरोक्त घटना स्थलों पर यातायात संकेतक, रोड मार्किंग, रोड स्टड रेडियम, रिफ्लेक्टर लगवाने के निर्देश दिए गए। जिला क्षेत्र के ब्लैक स्पॉटों का निरीक्षण करने एवं ब्लैक स्पॉटों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बारिश से पूर्व पुल व पुलियों की मरम्मत एवं यातायात संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए।

लक्ष्मणपुरा में दोनों तरफ क्रेशर मशीन होने के कारण धूल से धुंध रहने के कारण दोनों तरफ रम्बल स्ट्रिप ब्रिलिंकर्स लगाने और रोड के बीच की क्रॉसिंग को बंद करने पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। चिन्हित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाने नगर में चलने वाले ऑटो चालकों के लिए नगर पालिका के माध्यम से ऑटो सटैंड का स्थान सुनिश्चित करने, अम्बेडकर चौराहे से वायपास मोड़ तक अतिक्रमण हटाने एवं रोड चौडीकरण जैसे मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए।

Many decisions taken in the meeting of District Road Safety Committee