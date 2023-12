किसानों को मंडी में नहीं मिल रहा पांच रुपए वाला भोजन

कृषि उपज मंडी में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं पर मंडी प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण कृषक विश्राम ग्रह, मंडी मैदान की साफ-सफाई के साथ अन्य व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई है।

Market management is not paying attention, the system provided to farmers is collapsing