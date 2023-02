१० से २२ फरवरी तक खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा

जिले में १० फरवरी से फाइलेरिया दवा खिलाने का अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के ९१२ गांवों में चलाया जाएगा। उस अभियान में बच्चें, बुजुर्ग, गंभीर बीमार और अति गंभीर के साथ गर्भवती को दवाएं नहीं दी जाएगी।

Medicine will not be given to children, elderly, serious, very serious and pregnant