तीन महीना से मस्तापुर गांव में वितरण नहीं हुआ राशन

मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत मस्तापुर में तीन महीने से अधिक का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है। सेल्समेन द्वारा रात्रि में राशन दुकान को खोलकर वितरण किया जाता है। इसके साथ ही उनके द्वारा निजी दुकानदारों को खाद्यान्न का बेचा जा रहा है।

Memorandum given to the collector demanding action against junior officers and salesmen