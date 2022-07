पूर्व मंत्री और उनके बेटे पर हुए मुकदमें को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने की प्रेसवार्ता

सोमवार की दोपहर झांसी रोड कलेक्ट्रेट के समीप निजी होटल में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह प्रेसवार्ता की। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला और उनके बेटे पर हुए झूठे मुकदमे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर सुभाष द्विवेदी और एसपी प्रशांत कुमार खरे को ज्ञापन दिया।

Memorandum submitted to Collector and SP after performing to investigate the matter