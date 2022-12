भारतीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने दिल्ली से आएगी दो विद्यालयों में प्रचार टीम

Submitted by:

ओडिशा के भुवनेश्वर राउरकेला में पुरूष वर्ग का हॉकी विश्वकप का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों में जागरूकता लाने के लिए टीकमगढ़ जिले के दो विद्यालयों का चयन किया गया है। उसमें दिल्ली से हॉकी इंडिया प्रचार टीम में कॉच द्वारा छात्रों के साथ अभिभावकों से मिलेगी। उसके बाद छात्रों का प्रशिक्षण लेगी और हॉकी से संबंधित नियमों को बताएगी।

Men's Hockey World Cup will be held in Odisha's Bhubaneswar