पिछले वर्षों की तुलना में ५० फीसदी बढ़ा दोनों में जिले में मोटे अनाज का रकबा

शासन और प्रशासन द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। खरीफ फसल में भी मोटे अनाज का रकबा बढ़ाया है। निवाड़ी में पहली बार बाजरा का रकबा बढ़ा दिया है। पिछले वर्षों की तुलना में ५० फीसदी खरीफ का रकबा मोटे अनाज का आंकड़ा दिया है। उसके लिए किसानों ने खेत तैयार कर लिए है।

Millet area increased for the first time in Niwari