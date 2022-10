दो माह पूर्व गायब हुई युवती अपने पति के साथ पहुंची थाने

प्रेमी के साथ भागी थी युवती, परिजन नहीं थे प्रेम विवाह के पक्ष में

दिगौड़ा.थाना क्षेत्र के ग्राम दोर की एक युवती दो माह पूर्व गायब हो गई थी। इसे लेकर पूरा परिवार परेशान था। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस भी इस युवती की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं यह युवती दो माह बाद बुधवार को थाने में अपने पति के साथ हाजिर हुई और बोली कि हमने शादी कर ली है। दोनों बालिग होने पर पुलिस ने बयान दर्ज कर उन्हें घर भेज दिया है।

कहते है कि यदि इश्क हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत प्रेमियों को जुदा नहीं कर सकती है। ऐसा ही मामला थाना क्षेत्र के ग्राम दोर में सामने आया है। यहां पर एक युवक के प्रेम में फंसी युवती ने उसके साथ विवाह करने के लिए पहले तो परिजनों को मनाया, लेकिन जब वह नहीं माने तो बिना बताए प्रेमी के साथ गायब हो गई। इधर परिजन उसकी गुमशुदगी दर्ज कराकर पुलिस से उसकी खोजबीन करने की मनुहार करते रहे तो दो माह बाद अपने प्रेमी को पति बनाकर वह युवती सीधे थाने में प्रकट हुई।

