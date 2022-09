स्लीपर बस पलटने से १६ यात्री घायल, चार घायल मेडिकल कालेज रेफर

पृथ्वीपुर-निवाड़ी मार्ग पर निनोरा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की सुबह ओरछा ट्रांसपोर्ट कंपनी की इंदौर से गुरसराय जा रही एक स्लीपर बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार १३ यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।



टीकमगढ़/निवाड़ी. पृथ्वीपुर-निवाड़ी मार्ग पर निनोरा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की सुबह ओरछा ट्रांसपोर्ट कंपनी की इंदौर से गुरसराय जा रही एक स्लीपर बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार १३ यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां से गंभीर रुप से घायल चार यात्रियों को मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अनिल जैन, अपर कलेक्टर एसके अहिरवार, एसडीएम राकेश सिंह मरकाम, तहसीलदार निकेत चौरसिया, कोतवाली टीआई नरेंद्र सिंह परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को अपने वाहन में बैठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी लेकर आए। सामुदायिक स्वास्थ केंद्र पहुंच कर घायलों को देखा और उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए। चार गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफ र किया गया। एसडीएम भी घटना स्थल की तरफ दौड़े। अधिकारियों के साथ विधायक ने आनन-फ ानन में घायलों को इलाज के लिए अपने निजी वाहन से कुछ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व कुछ को झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। घटनास्थल यूपी का बताया जा रहा है। निवाड़ी-पृथ्वीपुर मार्ग पर निनोरा पेट्रोल पंप का एरिया उत्तर प्रदेश थाना सकरार के तहत आता है। घटना उत्तर प्रदेश थाना क्षेत्र तकरार की सीमा में घटित हुई है।



MLA took the injured to the hospital by his personal vehicle