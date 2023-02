जेरोन महोत्सव में महिला टीम क्रिकेट टीम का चला मुकाबला. लगाया चौका हराया ग्वालियर

जेरोन महोत्सव के चौदहवें संस्करण का सातवां दिन नारी शक्ति के नाम रहा। महोत्सव के तहत गुरुवार को एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें ललितपुर की महिला टीम ने ग्वालियर की महिला टीम को 8 विकेट से हराया।

