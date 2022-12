सीधे पानी की टंकी से जोड़ी जाएंगी शहर की दो लाइने

नगर के चार वार्डो में पेयजल व्यवस्था ठीक नहीं है और लोग पानी के लिए परेशान हो रहे है। इस समस्या को दूसर करने के लिए नपा अब पानी की टंकी से यहां पर सीधे लाइन डालने के लिए विचार कर रही है। इसके लिए नपा ने तीन सदस्यी टीम गठिक की थी और इसकी पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है।

More than three thousand consumers of four wards will get benefit