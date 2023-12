टीकमगढ़ में १२३ गांव और निवाड़ी की चार नगरपरिषद सहित ६ गांवों को किया चिन्हित

मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया की बीमारियों को खत्म करने के लिए मलेरिया विभाग लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। टीकमगढ़ १२३ और निवाड़ी चार नगरपरिषद सहित ६ गांवों को चिन्हित किया गया है।

Mosquito nets will be distributed based on the figures of year 2019