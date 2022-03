स्वच्छता का निरीक्षण करने आए ज्वाइन डारेक्टर, उसके पहले शहर के कचरे स्थान हुए चकाचक

नगरपालिका क्षेत्रों में भले ही स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा हो। लेकिन अभियान के बाद भी शहर की स्वच्छता बेपटरी हो गई है। स्वच्छता को परखने के लिए शुक्रवार को ज्वाइन डारेक्टर आना हुआ है।

Municipality's cleanliness inspection will be done on Saturday, decoration of public toilets is being done