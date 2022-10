वर्षो से वार्ड में फैली अव्यवस्थाएं, सैकड़ों बार किया गया निरीक्षण, कार्रवाई ध्वस्त

वार्ड १० मोटे का मोहल्ला से बीड़ी कॉलोनी तक फैला है। उसमें सुविधाएं कम और समस्याएं सबसे अधिक दिखाई दे रही है। इस वार्ड के हालात गांव से बदत्तर है। कई मोहल्ले ऐसे है, जहां दलदल से गुजर कर मुख्य मार्ग तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ता है।

टीकमगढ़. वार्ड १० मोटे का मोहल्ला से बीड़ी कॉलोनी तक फैला है। उसमें सुविधाएं कम और समस्याएं सबसे अधिक दिखाई दे रही है। इस वार्ड के हालात गांव से बदत्तर है। कई मोहल्ले ऐसे है, जहां दलदल से गुजर कर मुख्य मार्ग तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ता है। नपा चुनाव के दौरान मत प्राप्त करने के लिए दो पार्षद उम्मीदवारों ने दलदल में मिट्टी मुरम डलवाई थी। लेकिन वह अब कीचड़ में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही पेयजल व्यवस्थाएं ध्वस्त है। वहां के निवासियों को नगर की नई सरक ार से उम्मीद थी, लेकिन महीनों गुजरने वाले है। जिम्मेदार सुध भी नहीं ले रहे है।

गुरुवार को पत्रिका टीम ने मेरा वार्ड मेरा एजेंडा के तहत मोटे का मोहल्ला से बीड़ी कॉलोनी तक भ्रमण किया। मोटे के मोहल्ला में अव्यवस्थाओं का अम्बार था। कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगे थे। साफ-सफाई पर ध्यान नहीं देने के कारण सुअरों का झुंड कचरा फैला रहे थे। नालियों का पानी खाली स्थानों में जा रहा था। सकरी गलियांं अतिक्रमण का रुप ले रही थी। बारिश का पानी घरों में भरता दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इन मोहल्लों में यह स्थिति वर्षो से है। जबकि मोहल्लों की समस्याओं की शिकायतें नगर पालिका को दी गई। जिम्मेदारों द्वारा भ्रमण किया गया, आश्वासन दिया गया। उसके बाद भी वर्षो से आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। यही नजारा वार्ड १० में आज देखने को मिला है।

नई नगर सरकार से थी उम्मीद, वह भी नहीं उतरी खरी

मोटे के मोहल्ला निवासी सरीफ खान, बसू माते के खिरक निवासी धर्मेंद्र अहिरवार, राजेंद्र अहिरवार और लखन अहिरवार ने बताया कि वार्डो को नपा की तरह सुविधाएं नहीं है। मोटे के मोहल्ले में सीसी सड़क तो है, लेकिन नालियां ढलान की ओर नही है। जहां बारिश का पानी नालियों में जाने की जगह घरों में भर रहा है। कचरे के ढेरों पर सुअरों का कब्जा हमेशा से बना है। उन्हें हटाने का प्रयास भी नहीं किया जाता है। उनका कहना था कि इस कॉलोनी में सबसे अधिक खाली प्लाट बने है। उनमें नालियों का पानी भर रहा है। जिसमें डेगूं, लार्वा के साथ अन्य प्रकार के कीटाणु पनप रहे है। जिन में दवाओं का छिड़काव कभी नहीं किया जाता है। नई नगर सरकार से उम्मीद थी, लेकिन वह भी विफल होती दिखाई दे रही है।

छाया रहता है अंधेरा, नहीं है पाइप लाइन

बसू माते के खिरक के लिए सड़क नहीं है। वहां पर पेयजल और उजाला करने की व्यवस्थाएं नहीं है। नपा की सभी व्यवस्थाओंं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। पानी, नाली, सड़क और उजाला करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन वर्षो बाद भी सुविधाएं देने का प्रयास नहीं किया गया। उसके बाद सड़क निर्माण के लिए पंद्रह दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, सभी अधिकारी और कर्मचारी आए। उसके बाद भी मामला जस का तस बना हुआ है।

